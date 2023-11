L’attore più bello d’Italia a Pozzuoli al White Chill Out di via Napoli – LA FOTO

POZZUOLI – È da tutti considerato l’attore italiano più bello, almeno per la stragrande maggioranza della generazione oggi rappresentata dagli over 40. Raoul Bova, ieri, ha fatto tappa a Pozzuoli presso il ristorante White Chill Out di via Napoli. In compagnia della sua compagna, la bella Rocio Morales, Raoul è stato ospite del patron Nicola Scamardella. L’attore italiano, originario della Calabria, insieme alla sua partner hanno gustato le pietanze della cucina di mare del White, luogo esclusivo e tappa per le star del mondo del calcio e dello spettacolo.