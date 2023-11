Allerta meteo arancione, domani scuole chiuse a Pozzuoli, Quarto e a Monte di Procida

POZZUOLI – Allerta meteo arancione, disposta per domani a Pozzuoli la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, compresi gli asili nido. Chiusi anche il cimitero comunale, la pista ciclabile di Monterusciello e i parchi pubblici cittadini, ovvero Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne. Lo ha stabilito il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. «È raccomandato alla popolazione di prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali della luce, segnaletica o impalcature, parti di cornicioni. Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento. Evitare gli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario», dichiara il primo cittadino.

MONTE DI PROCIDA E QUARTO – Anche a Monte di Procida il sub commissario vicario, Vincenzo Chietti, ha firmato un’ordinanza in vista del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche. Chiuse sia le scuole che il “Parco del Benessere”, le aree verdi e l’area Scirocco in località Acquamorta. Stesso provvedimento a Quarto: domani le scuole e i parchi pubblici della città resteranno chiusi. Un provvedimento necessario per garantire la sicurezza di cittadini e studenti.