L’artista puteolana Miriam Lombardo porta i suoi scatti onirici in mostra a Roma

ROMA – Si è svolta lo scorso 28 aprile, nella cornice del Pio Sodalizio dei Piceni, con la partecipazione del critico d’arte Plinio Perilli, l’esposizione fotografica collettiva “Immagini in Mostra”, promossa dalla Casa Editrice Pagine. Tra i protagonisti, l’artista puteolana Miriam Lombardo, che ha saputo catturare l’attenzione dei presenti grazie ad uno stile fotografico sapientemente onirico, in grado di impreziosire gli scatti, estrapolati da due progetti ancora attivi, che ha selezionato per l’evento. «Il primo progetto intitolato “Elementa: Empatia degli elementi interiori” – spiega la fotografa – nasce dall’esigenza di entrare in uno spazio condiviso, di esplorare la relazione invisibile che mi lega al soggetto ritratto, che deve prima provare ad entrare in empatia con se stesso per poi decidere cosa mostrare all’obiettivo fotografico. Questo processo non avviene semplicemente in fase di scatto, ma è preceduto da una serie di incontri, conversazioni e da condivisione reciproca. Il secondo progetto, intitolato “For Magic and Kindness”, punta a far emergere la magia della maternità e quella sensazione di delicatezza legata alle relazioni affettive, che ho sempre provato rivedendo alcune fotografie di me e di mia madre scattate da mio padre». L’approccio introspettivo, non scevro di allusioni simboliche, la sospensione tra realtà e sogno nonché la forza evocativa contribuiscono a rendere gli scatti della Lombardo originali frammenti di un vissuto personale.