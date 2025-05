Dalla costa al centro: Luigi Guarino scende in campo con Diego D’Alterio sindaco di Giugliano

GIUGLIANO – Luigi Guarino, volto noto della politica giuglianese e profondamente legato alle sue origini nella fascia costiera, ieri sera ha annunciato la sua candidatura con una lista civica a sostegno del candidato sindaco Diego Nicola D’Alterio. «I voti della fascia costiera valgono doppio – afferma Guarino – perché questo territorio ha un potenziale enorme: mare, turismo, cultura. Il futuro di Giugliano passa da qui e deve finalmente entrare nelle stanze che contano. Con queste parole, Guarino presenta una lista composta interamente da residenti della fascia costiera, in gran parte giovani e professionisti, per portare in Consiglio Comunale le istanze di un’area spesso dimenticata».

IL PROGETTO – Equità nella distribuzione delle risorse, protagonismo locale e partecipazione attiva sono i pilastri della proposta. «Vogliamo che il bilancio comunale sia equamente ripartito tra centro e costa. La nostra non è una battaglia contro qualcuno, ma per qualcuno: i cittadini della fascia costiera (Licola – Varcaturo – Lago Patria)». Guarino spiega anche le ragioni della sua scelta politica: «Chi conosce la mia storia sa da dove vengo. È stata una scelta obbligata: dall’altra parte non c’erano i presupposti per fare bene. Non ho mai cambiato bandiera sono stato sempre coerente, ma oggi devo constatare che una generazione di classe dirigente è stata messa da parte da chi guida il Centrodestra». Una presa di posizione netta contro l’attuale dirigenza politica locale e un’apertura verso un nuovo progetto: «Con la mia squadra abbiamo scelto di stare dalla parte di chi ha messo la fascia costiera al centro del programma. Valori sani, idee chiare, visione comune: questa è la Giugliano che vogliamo.»