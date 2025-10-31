L’ANAC boccia il bando di gara da 54 milioni per la raccolta rifiuti a Pozzuoli «Stima della base d’asta viziata»

POZZUOLI – L’ANAC ha bocciato il bando di gara da 54 milioni di euro per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti (per la durata di 5 anni) indetto dal comune di Pozzuoli. Attraverso una delibera del 22 ottobre scorso, il presidente Giuseppe Busia ha ritenuto valide le eccezioni sollevate dalla De Vizia Transfer S.p.A., che dopo 17 anni aveva rinunciato a partecipare alla gara contestando gli atti della procedura e chiedendone l’annullamento, in quanto sarebbero sottostimati i costi del servizio e, conseguentemente, l’importo posto a base di gara. L’Autorità nazionale per l’Anticorruzione ha infatti rilevato come “la stima dell’importo da porre a base di gara operata dalla Stazione appaltante è viziata, in quanto non è stato rispettato, neppure nella ratio che lo caratterizza, il Metodo Tariffario Rifiuti stabilito da ARERA, il tutto con specifico riferimento al cosiddetto fattore di sharing dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità, nonché in tema di stima degli importi dei citati proventi/corrispettivi.” Inoltre ha invitato il comune di Pozzuoli, in qualità di stazione appaltante “ad annullare in autotutela il bando di gara e a operare una nuova stima dell’importo da porre in base di gara conformemente al MTR—2 e alla ratio che caratterizza le diverse voci che compongono le entrate tariffarie”.