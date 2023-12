L’ambasciatore del Kirghizistan Taalay Bazarbaev in visita a Pozzuoli

POZZUOLI – Ha fatto tappa nella città di Pozzuoli l’ambasciatore del Kirghizistan Taalay Bazarbaev, che insieme al Console Sultan Barakanov ed al Console Onorario Antonio Castiello ha visitato il Crisalide Competence Center di via Antiniana, nel quartiere di Agnano. Durante l’incontro nella sede puteolana della società di networking si sono poste le basi per una futura collaborazione tra le imprese napoletane specializzate nell’alta tecnologia e nell’intelligenza artificiale e lo stato del Kirghizistan.

L’INCONTRO – Dopo un convegno coordinato dal presidente di Crisalide Mario Migliuolo, nel corso del quale sono state approfondite le tematiche nei settori della Sanità, dei Trasporti, dell’Ambiente e della Ricerca nel comune interesse delle parti, lo staff tecnico della rete di imprese ha mostrato ai diplomatici le tecnologie avanzate di cui dispone. Crisalide, che unisce circa 40 Aziende, con un fatturato di oltre 700 milioni di Euro e circa 3.000 addetti distribuiti nelle sue numerose sedi in Italia e nel mondo, ha mostrato all’Ambasciatore gli elementi più innovativi delle tecnologie che ha implementato, spaziando dall’Intelligenza Artificiale al Quantum, dai simulatori in Realtà Aumentata all’Olografia, dalla Telemedicina al controllo del territorio con droni e robot, dalla AI Computer Vision alla Cybersecurity, dai sistemi di comunicazione sulle strade ferrate alla rete di defibrillatori trasportati dai droni, passando per le applicazioni in Block Chain e Metaverso.