QUARTO/ Aggrediscono i carabinieri durante i controlli: uno finisce ai domiciliari, al complice l’obbligo di firma

QUARTO – Gennaro Rizzo, 43 anni, è finito agli arresti domiciliari; mentre il complice, Roberto Micillo, 27 anni, ha avuto l’obbligo di firma. E’ quanto ha disposto il giudice dell’undicesima sezione del Tribunale di Napoli, durante il processo celebrato questa mattina con rito direttissimo, che ha convalidato gli arresti a carico dei due fermati la notte scorsa a Bagnoli dai carabinieri in via Nuova Bagnoli 530 per una segnalazione di persone che si aggiravano tra auto e abitazioni. Rizzo e Micillo, residenti nell’area flegrea nel comune di Quarto e difesi dall’avvocato Luca Gili, erano stati perquisiti e trovati in possesso di arnesi atti allo scasso. Alla vista dei carabinieri, che li avevano fermati per un controllo, avevano poi reagito aggredendo un maresciallo e una carabiniera della stazione di Bagnoli a cui hanno provocato “traumi contusivi in sedi multiple” guaribili in 10 giorni. Durante la colluttazione un terzo complice è riuscito a scappare. I tre sono sospettati di essere ladri di auto e abitazioni. Ore contate per il complice.