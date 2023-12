Ars Nova 2024: il calendario che celebra la donna attraverso l’obiettivo di 13 fotografi flegrei

POZZUOLI – Lo Studio Ars Nova, il centro stampa e arti grafiche nel cuore di Pozzuoli, ha annunciato il lancio della sesta edizione del suo ormai celebre calendario. Il “Calendario Ars Nova 2024” prosegue la tradizione di combinare arte e consapevolezza sociale, presentando una serie di fotografie che catturano l’essenza della donna. Quest’anno, 13 fotografi flegrei hanno unito le loro forze e la loro visione artistica per interpretare il concetto di donna, offrendo prospettive diverse e spesso intime. Ogni mese, gli appassionati d’arte e i sostenitori dell’uguaglianza di genere potranno ammirare una selezione curata di opere fotografiche che vanno oltre il mero ritratto, toccando le corde dell’empatia e dell’ammirazione. La donna, pilastro della società moderna e simbolo di cambiamento e resilienza, è ritratta nei suoi molteplici ruoli – da quello tradizionale a quello che sfida le convenzioni. Le immagini sono intese a stimolare una riflessione sul posto che la donna occupa nel tessuto culturale e sociale odierno, e sulle sfide che ancora si trovano davanti.

– Il calendario sarà distribuito gratuitamente presso la sede dello studio Ars Nova, in via Solfatara 60, Pozzuoli. L’accesso alla bellezza dell’arte e l’importanza del messaggio che porta con sé sono la base del progetto realizzato. Il calendario sarà disponibile da oggi fino ad esaurimento, e si prevede che, come ogni anno, diventerà un elemento di dialogo e di riflessione nelle case di chi lo riceverà, arricchendo non solo gli spazi domestici ma anche il discorso culturale della nostra comunità. Per maggiori informazioni sulla distribuzione del Calendario Ars Nova 2024 e per conoscere meglio i fotografi partecipanti e le loro opere, vi invitiamo a visitare lo studio Ars Nova o a contattare lo staff all’indirizzo [email protected] Con questa nuova edizione del calendario, Ars Nova rinnova il suo impegno nel promuovere l’arte locale e nel celebrare la donna, in tutte le sue forme e sfumature, sperando di ispirare e di essere fonte di bellezza e consapevolezza per l’anno a venire.