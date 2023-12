Pozzuoli S’Move Festival: terzo appuntamento con il super aperitivo alla Darsena (con sorpresa finale)

POZZUOLI – Terzo appuntamento domani con il “Pozzuoli S’Move Festival” a partire dalle 13 alla Darsena di Pozzuoli. In cinque tra DJ e VJ si esibiranno in consolle durante tutto il pomeriggio dell’ultimo giorno dell’anno, accompagnando con la musica il tradizionale aperitivo da consumare presso tutti i locali del centro storico. I cinque artisti in scaletta sono Alex Colle DJ, Andrea Bianco violinista, Genny Testa DJ, Peppe Gloria DJ e Lee Rush vocalist. Inoltre gli organizzatori (i titolari dei locali che sorgono sul porticciolo dei pescatori) hanno annunciato una esibizione a sorpresa, prevista per il tardo pomeriggio del 31 dicembre.