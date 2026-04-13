L’ALLARME/ «Veleno per animali davanti a un portone nel centro storico di Pozzuoli»

POZZUOLI – «Veleno per animali davanti a un portone nel centro storico di Pozzuoli. Abbiamo paura per i nostri cani e i nostri gatti» L’allarme arriva da alcuni residenti della zona tra la Darsena e Piazza della Repubblica dove è stata segnalata la presenza di polvere bianca sul gradino che dà l’accesso a una palazzina «Qui c’è una persona che inveisce sempre contro i cani e temiamo che questo sia del veleno, non vorremmo che succeda la stessa cosa che è accaduta a via Napoli».