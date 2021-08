POZZUOLI – C’era anche Marta, la moglie di Kamil Glik, in tribuna al Domenico Conte di Pozzuoli. Insieme a lei le due splendide figliolette per assistere all’amichevole tra la Puteolana e il Benevento. Lady Glik è venuta in gita a Pozzuoli per poi fare tappa allo stadio di Arco Felice dove, però, il marito è rimasto seduto per tutti i 90 minuti in panchina. Peccato solo per le condizioni fatiscenti e poco accoglienti della tribuna del Domenico Conte: dai sediolini alla copertura inesistente, oggetto di ilarità da parte dei pochi tifosi sanniti giunti a seguito della squadra.