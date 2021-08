POZZUOLI – Per molti momenti della gara non si è vista la differenza tra serie B ed Eccellenza. Ed è questo il merito principale della Puteolana 1902 che ha tenuto testa al blasonato Benevento di mister Caserta. Due a zero è il risultato finale per i sanniti, andati in vantaggio al 6′ minuto del primo tempo con Di Serio e al 42′ del secondo tempo con Roberto Insigne. Tra i granata da segnare diversi prodigiosi interventi del portiere Caparro. Applausi dei circa 300 tifosi granata per il puteolano Improta. Giovedì la Puteolana di mister Marra affronterà a porte chiuse la Turris. Dal fronte mercato è in procinto di ritornare a Pozzuoli Paolo Sardo.

SODDISFAZIONE – “Siamo contenti perchè abbiamo dato tanto in campo. Portare poi qui il Benevento è stata una bella soddisfazione. Abbiamo messo minuti nelle gambe, abbiamo fatto bene e avuto le nostre occasioni. Stiamo crescendo pian piano e non ci fermiamo. Ringraziamo i tifosi presenti allo stadio, cercheremo sempre più di dare soddisfazioni alla piazza” le parole di mister Marra, tecnico della Puteolana 1902.

1 di 33