Ladro di auto arrestato dai carabinieri

NAPOLI – Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale hanno arrestato per riciclaggio Ciro Alfuso, 27enne di Casalnuovo di Napoli già noto alle forze dell’ordine. La gazzella verso le 23 sta percorrendo le strade del quartiere Ponticelli quando nota tre individui che stanno smontando una Smart in via strada vicinale Molino dell’Annunziata. I tre vedono i carabinieri e tentano di fuggire a bordo di un’altra auto. Il breve inseguimento termina quando l’auto dei 3 – una Peugeot 208 – va a sbattere contro un muretto in prossimità della curva nella strada di campagna. I ladri, incolumi, scendono dall’auto e mentre il 27enne viene bloccato dai carabinieri, gli altri 2 riescono a far perdere le proprie tracce nella vegetazione vicina. Nell’auto i militari hanno rinvenuto e sequestrato indumenti e diverse attrezzature verosimilmente utilizzati per rubare auto. La Smart era stata da poco rubata a Meta di Sorrento ed è stata restituita al legittimo proprietario.