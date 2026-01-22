L’ad di Luna Rossa al Rione Terra «Vogliamo alloggiare qui per l’America’s Cup». New Zealand in arrivo a Pozzuoli

POZZUOLI – «Vogliamo alloggiare qui per l’America’s Cup» È il messaggio che l’amministratore delegato di Luna Rossa, Max Sirena, ha lasciato al sindaco Gigi Manzoni durante la visita di martedì al Rione Terra. Con una visita a sorpresa l’ad ha tentato il sorpasso su New Zealand (atteso per domani in città) in questa “sfida” tra i colossi mondiali della vela. Max Sirena, accompagnato da Manzoni, dalla vice Maria Magliulo, dal capo di gabinetto Elio Buono e dall’architetto Agostino Di Lorenzo (questi ultimi due componenti della cabina di regia per il Rione Terra) ha visitato per la prima volta il percorso sotterraneo del Rione Terra, la cattedrale, gli edifici a picco sul mare ed ha passeggiato tra i suggestivi vicoli di quello che un tempo fu il primo quartiere della città. Negli occhi dell’amministratore delegato di Luna Rossa si è letto lo stesso entusiasmo vissuto da Leslie Ryan, l’Event Manager di New Zealand in arrivo a Pozzuoli insieme a Stephanie Stubbs (Merchandise/Hr/Administration) per incontrare il sindaco Manzoni con lo stesso obiettivo di Sirena: portare i campioni in carica dell’America’s Cup al Rione Terra per l’intera durata della competizione in partenza tra poco più di un anno.

LE RICHIESTE – Sirena, durante l’incontro di martedì scorso, ha ipotizzato circa centodieci i posti letto che Luna Rossa chiederà al comune di Pozzuoli per il team, a cui vanno aggiunti altri (ancora da quantificare) da mettere a disposizione dei familiari a seguito e che sono da individuare tra il primo lotto (ambito A), che è già nella piena disponibilità dell’ente, e il secondo lotto (ambito B), che invece è ancora di competenza dell’ufficio interventi opere pubbliche della regione Campania in quanto i lavori sono ancora in fase di completamento. L’ad della compagine italiana ha preannunciato un ulteriore sopralluogo da fare insieme al patron di Prada, Patrizio Bertelli, a cui spetterà l’ultima parola in merito alle richieste ufficiali da avanzare al comune di Pozzuoli. Solo successivamente, quando le esigenze dei due team saranno messe nero su bianco, il comune potrà valutare la loro fattibilità e studiare tempi e modalità per le concessioni, che saranno oggetto di un bando ad hoc.

VETRINA MONDIALE – Oltre agli alloggi, si punta a dare in concessione anche le botteghe, i bar e i ristoranti con un vincolo: il Rione Terra dovrà essere sempre accessibile ai cittadini e nessuno dovrà avere un accesso esclusivo. Lo ha voluto precisare a chiare lettere il sindaco Gigi Manzoni, che vede l’America’s Cup Louis Vuitton 2027 e la presenza dei team all’antica rocca come un’enorme vetrina mondiale per Pozzuoli e per i Campi Flegrei. “L’interesse manifestato da Luna Rossa e New Zealand ripaga il meticoloso lavoro svolto finora in silenzio attraverso una serie di relazioni e rapporti costruiti in questi mesi che hanno portato a conoscere Pozzuoli fuori dai confini nazionali” spiega il sindaco Gigi Manzoni che ha ricevuto in dono da Max Sirena una riproduzione in miniatura dell’imbarcazione di Luna Rossa.

*foto di Stefano Minopoli dal sito ufficiale www.rioneterra.it