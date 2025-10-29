L’Accademia Aeronautica di Pozzuoli apre le porte al pubblico

POZZUOLI – In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre 2025, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli aprirà le proprie porte al pubblico domenica 2 novembre 2025, dalle ore 9.30 alle ore 14.00 (ultimo accesso consentito alle ore 13.30). L’iniziativa offrirà ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino la realtà del massimo Istituto di formazione degli Ufficiali dell’Aeronautica Militare. Durante la visita sarà possibile accedere ad alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’Accademia: Piazzale Medaglie d’Oro, Parlatorio Allievi, Cappella dell’Istituto, Corridoi storici, Sala simulatori e Sala motori. Inoltre, presso il Parlatorio Allievi, verrà allestito un info point a cura dell’Ufficio Concorsi, per fornire informazioni utili a chi fosse interessato ad intraprendere la carriera in Aeronautica Militare. L’ingresso sarà consentito previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità. I visitatori potranno parcheggiare i veicoli all’interno dell’Istituto.