La tragedia di Pozzuoli: Vincenzo, l’app bloccata e il triste presagio della madre

POZZUOLI – Stava raggiungendo la stazione della metro per andare in gita scolastica quando ha incontrato la morte. Fatale è stato lo scontro tra il suo scooter e un’auto all’altezza della rotatoria che sorge nei pressi del nuovo tunnel tangenziale-porto. Così ha perso la vita ieri mattina Vincenzo Sepe, 16enne nativo di Mugnano di Napoli e residente a Marano. Con lui in sella allo scooter che aveva ricevuto in regalo poco tempo fa c’era un amico di 17 anni, G.I, residente a Bacoli, rimasto gravemente ferito. I due sono studenti dell’istituto “Vilfredo Pareto” di Arco Felice. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli ieri mattina Vincenzo aveva fatto tappa a scuola per raggiungere il compagno con il quale andare poi in centro a prendere il treno che li avrebbe dovuti portare a Napoli. Giunti all’altezza della rotatoria – per motivi ancora in fase di accertamento – i due sono rimasti coinvolti in uno scontro contro l’auto Fiat 500 guidata da un uomo di mezza età residente a Quarto. L’impatto è stato violentissimo: per Vincenzo non c’è stato nulla da fare, nonostante il disperato tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto.

IL PRESAGIO – Grave l’amico, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria delle Grazie a causa delle ferite su tutto il corpo, in particolare per una profonda la femore. Strazio all’arrivo dei genitori del 16enne: la madre era in apprensione da questa mattina dopo aver notato dal suo smartphone che la posizione del figlio, tracciata attraverso un’apposita App, era da tempo ferma nello stesso posto. Presagio alla tragedia. Sulla salma è stata disposta l’autopsia da parte del pm di turno che servirà ad accertare tempi e modalità che hanno portato al decesso. Condotto in ospedale anche il conducente della Fiat 500, sotto shock dopo l’accaduto: l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti e agli esami tossicologici. Entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati. Nella notte il 17enne è stato operato e le sue condizioni sono in miglioramento.