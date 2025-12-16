Bacoli Capitale della Cultura 2028, venerdì le finaliste per il grande sogno

BACOLI – Mancano pochi giorni annuncio delle finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Il Ministero della Cultura ha previsto per il prossimo 18 dicembre la selezione delle dieci finaliste che si contenderanno il titolo il prossimo marzo. Una candidatura, quella della città di Bacoli, voluta dall’Amministrazione Della Ragione, sentita e condivisa, costruita come un vero progetto collettivo e resa visibile nella vita quotidiana oltre che nelle principali manifestazioni culturali in questo periodo natalizio. L’obiettivo, secondo l’amministrazione, è utilizzare la cultura come leva di coesione, sviluppo e rilancio economico, rappresenta un’opportunità significativa per costruire una narrazione condivisa della propria identità e del proprio futuro.

LA SCELTA – A guidare i lavori della giuria è Davide Maria Desario, affiancato da un gruppo di esperti indipendenti: Stefano Baia Curioni, Vincenzina Diquattro, Luca Galassi, Luisa Piacentini, Davide Rossi e Vincenzo Trione. La commissione sta esaminando le candidature arrivate al Dipartimento per le attività culturali (DiAC), analizzando la solidità dei progetti, la loro sostenibilità, l’impatto previsto sulle comunità e la capacità di attivare una partecipazione diffusa. Da questa prima fase di valutazione nascerà la lista delle dieci città finaliste che saranno poi convocate per l’audizione pubblica, momento fondamentale in cui le amministrazioni potranno illustrare direttamente alla giuria la propria visione culturale, i piani di investimento e le strategie di coinvolgimento del territorio.