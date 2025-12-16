BACOLI/ Spiagge libere, blitz del Comune al lido della Marina Militare

BACOLI – Un vero e proprio blitz da parte dell’Ufficio demanio del Comune di Bacoli sulla spiaggia della Marina Militare di Miseno. Muniti di cartellonistica e pali, in presenza anche del primo cittadino bacolese, i dipendenti comunali, con un’auto di servizio sull’arenile, hanno posizionato, dinanzi alle grate “invernali” dello stabilimento militare , un cartello con scritto “Spiaggia Libera”. Un vera e propria azione di forza da parte del Comune di Bacoli che ha fatto subito sobbalzare dalla sedia sia la Capitaneria di Porto di Baia che il quartiere Generale della Marina Militare di Napoli. E’ in corso, in questo momento, al comune una riunione molto accesa tra i vertici del Comune, il Comandante della Capitaneria di Porto di Baia e il Comandante della Base Logistica di Napoli Fabio Danese. I militari stanno chiedendo, a gran forza, di eliminare i cartelli, in quanto, le tabelle sarebbero state posizionate all’interno della Concessione della Base Logistica, quindi in zona militare.