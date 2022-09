POZZUOLI – Non ce l’ha fatta Emma Tosa, 15enne nativa di Pozzuoli e residente a Cecina, che mercoledì pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente stradale nella frazione di Castagneto Carducci (in provincia di Livorno). La giovane viaggiava in auto con la madre. Il veicolo, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato, avrebbe sbandato finendo la sua corsa contro un furgone. Le condizioni della 15enne sono apparse subito gravi. La madre, gravemente ferita, è ricoverata all’ospedale di Cecina.

IL CORDOGLIO – «Oggi per il nostro istituto è un giorno tristissimo. È venuta a mancare improvvisamente agli affetti della famiglia, degli amici e di tutti noi la giovane vita della piccola Emma. Non abbiamo parole rispetto a questa terribile notizia. Riposa in pace Emma!», è il messaggio di cordoglio dell’Istituto Scolastico Polo-Cattaneo.