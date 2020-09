GIUGLIANO – Lui è Marco Fabricino, 45 anni, addetto alla sicurezza; lei è Manuela Schiattarella, 40 anni, segretaria. Sono marito e moglie, hanno una figlia e una peculiarità: amano la politica, l’associazionismo e il territorio in cui vivono a tal punto da decidere di “scendere in campo” insieme e candidarsi al consiglio comunale di Giugliano. Marco e Manu, infatti, sono in accoppiata nella lista di Fratelli d’Italia, in appoggio al candidato sindaco Giuseppe Maisto, e puntano entrambi ad entrare in consiglio comunale.

IL SOGNO – «Viviamo in fascia costiera da 25 anni, quindici li abbiamo trascorsi a Varcaturo e dieci a Lago Patria. -raccontano marito e moglie – Da vent’anni combattiamo a difesa dell’ambiente e del nostro territorio, troppo spesso martoriato. Lotte che abbiamo sempre fatto insieme e che abbiamo deciso di proseguire con le nostre candidature, con la speranza di rappresentare la nostra gente e la nostra terra nelle istituzioni».