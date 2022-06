MARINA DI CAMEROTA – Sognano in grande i medici flegrei, impegnati a Marina di Camerota nel “Campionato Italiano Medici Calcio”. Dopo aver superato la fase a gironi (a cui hanno partecipato 11 compagini) l’ASD Calcio medici Flegrea Napoli, squadra nata nel 2021 dalla passione di cinque medici, è approdata alle semifinali nazionali in programma per questa sera. Proprio i flegrei stanno rappresentando la vera rivelazione del torneo.

IL SOGNO – In meno di un anno, la squadra ha saputo crearsi una propria identità, con valori ben definiti ed una solida organizzazione, trovando anche il consenso di numerosi sponsor. I medici -con a seguito un nutrito gruppo di tifosi- tenteranno dunque di conquistare la finale per poi portare a casa l’ambito scudetto. Insomma, il sogno non è poi così lontano.