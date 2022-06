POZZUOLI – Domenica a Pozzuoli si torna al voto per il ballottaggio. In vista del confronto diretto alle urne abbiamo contattato e sottoposto domande ai due candidati a sindaco: Paolo Ismeno e Luigi Manzoni.

Apriamo la rubrica con Luigi Manzoni, presidente del Consiglio Comunale uscente, sostenuto da una coalizione formata da 10 tra civiche e partiti (Pozzuoli Democratica, Progressisti Democratici, Pozzuoli Libera, Europa Verde, Spazio Flegreo, Partito Socialista, Noi con l’Italia, Noi di Centro-con Mastella, Azione e Uniti per Pozzuoli).

Al primo turno Manzoni ha incassato 17.333 voti (46,35%).

Le scorse votazioni hanno decretato il ballottaggio tra lei e Paolo Ismeno, ma solo uno dei due si potrà sedere sulla poltrona di primo cittadino. Qual è il suo bilancio sul risultato raccolto al primo turno?

«I numeri parlano da soli. Il primo risultato è stato positivo. La maggioranza dei cittadini ha espresso un chiaro desiderio di rinnovamento».

Cosa si aspetta dagli elettori? Quali sono le sue sensazioni in vista di domenica?

«Mi aspetto che il ‘noi’ prevalga sull’io, grazie anche al supporto di quegli elettori che non ci hanno votato al primo turno. La mia sensazione è che esiste una forte volontà di cambiamento per determinare in concreto il rilancio culturale, sociale, economico e occupazionale della città».

In caso di sconfitta come farà opposizione in Consiglio comunale?

«Assumendo una posizione propositiva e responsabile: la città ora ha bisogno soltanto di serenità. Lavorerò come sempre tra la gente nell’esclusivo interesse di Pozzuoli».