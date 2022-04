POZZUOLI – Anche al Campionato Regionale ad Eboli trionfa la scuola di ballo MAGA dance di Pozzuoli diretta dall’insegnante e giudice FIDS Carol Preziuso, che porta a casa 10 medaglie d’oro, 10 medaglie d’argento e 5 medaglie di bronzo. Una domenica di gran spettacolo con atlete che si sono distinte con tenacia affrontando più di 30 partecipanti a categoria. Grandi successi frutto del duro lavoro, sacrifici e passione.

LE PREMIAZIONI – Noemi Solimeo Campionessa Regionale 10-12 anni Classe B per 2 volte; Gennaro Licusato Campione Regionale 8-9anni classe C per 4 volte; Giada Ciotola e Sara Loffredo Campionesse Regionali 15-16 anni classe B per due volte; Melissa Riccio e Siria Di Domenico 13-14 anni classe C per due volte; America Conte e Noemi Pirone Vice Campionesse per due volte 15-16 anni classe C; Lorena Botta e Sara Romano finaliste 13-14 anni classe C; Asia Solimeo vice Campionessa regionale 13-14 anni classe C; Francesca Longobardo, Daniela Sasso, Serena Giordano, Nancy Palumbo, Anna Varchetta semifinaliste 10-12 anni classe C; Giusy Iengo Finalista 15-16 anni classe C.