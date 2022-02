POZZUOLI – Il primo gol da difensore in Lega Pro nel giorno del compleanno del papà, il suo primo tifoso. Un sogno diventato realtà per Andrea Allegretto, puteolano classe 2001, cresciuto nelle settore giovanile del Monteruscello, scuola calcio fucina di talenti che da anni fanno il giro nei campionati di calcio dalla serie A alla serie D. Andrea, difensore centrale quest’anno in forza all’AZ Picerno, domenica scorsa ha messo a segno il suo primo gol tra i professionisti con un colpo di testa da calcio d’angolo nel 3-0 finale della sua squadra contro il Monopoli. Ciliegina sulla torta: la prima rete di Andrea tra i professionisti è arrivata nel giorno del compleanno del suo papà, a cui ha dedicato la grande gioia.

