La sanità d’eccellenza fa rete a Pozzuoli: nuove frontiere negli accessi vascolari

POZZUOLI – Il dottor Espedito Tornincasa, direttore facente funzioni, e il dottor Mauro De Stefano, titolare dell’incarico di organizzazione, hanno organizzato il corso “Nuovi dispositivi per accesso venoso: PICC, PICC-port, FICC, Midline e mini-Midline”. Entrambi curano, nei rispettivi ruoli, la gestione dell’UOC di Anestesia, Rianimazione e Semi-Intensiva e del Servizio Accessi Vascolari del P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, ASL Napoli 2 Nord.

I NUMERI – Il Servizio Accessi Vascolari di Frattamaggiore eroga ogni anno circa 10.000 prestazioni dedicate alla gestione degli accessi vascolari ed esegue circa 2.000 impianti di dispositivi vascolari. Un’attività che esprime concretamente l’impegno del gruppo nel mettere le competenze specialistiche al servizio dei bisogni assistenziali della popolazione. L’evento, svoltosi il 6 ottobre 2026 all’Hotel Gli Dei di Pozzuoli, ha riunito medici e infermieri per una giornata di aggiornamento specialistico, accreditata per crediti ECM. A qualificare l’iniziativa, la presenza di tre ospiti di caratura internazionale: il dottor Mauro Pittiruti, il dottor Fulvio Pinelli e il dottor Vincenzo Faraone. I loro interventi hanno approfondito gli algoritmi decisionali nella scelta dell’accesso venoso, l’evoluzione dei dispositivi e i protocolli di inserzione, collegando l’innovazione scientifica alle esigenze della pratica clinica.

IL CONVEGNO – Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali del dottor Antonio Corcione, al quale gli organizzatori rivolgono un particolare ringraziamento per la partecipazione e il contributo alla giornata. Di primo piano anche il ruolo dei presidenti e dei moderatori, professionisti di elevato profilo che hanno arricchito il dibattito con la propria esperienza. Il dottor Salvatore Buono ha presieduto la sessione sui nuovi dispositivi e protocolli di impianto, moderata dal dottor Francesco Imperatore e dal dottor Francesco Fardello. Il dottor Ciro Fittipaldi ha guidato quella sulle applicazioni cliniche, affiancato dal dottor Maurizio Ferrara e dal dottor Vincenzo Cesetti. La sessione sull’organizzazione e sui modelli assistenziali è stata presieduta dal dottor Mauro De Stefano, con la moderazione della dottoressa Roberta Pariggiano e del dottor Giovanni Conte. Il programma si è arricchito dei contributi del dottor Pasquale Diglio, del dottor Raffaele Addeo, del dottor Luigi Zazzaro, della dottoressa Concetta Posillipo, del dottor Davide Cavalca, della dottoressa Assunta Scarano e del dottor Roberto Conchiglia. Le relazioni hanno affrontato le necessità dei pazienti critici e oncologici, la nutrizione parenterale, la gestione delle complicanze e la continuità assistenziale tra ospedale e domicilio. L’integrazione tra approfondimenti teorici e dimostrazioni pratiche ha dato concretezza all’obiettivo del corso: valorizzare le competenze specialistiche, anche infermieristiche, e la collaborazione multidisciplinare per promuovere scelte appropriate, procedure condivise e maggiore sicurezza per i pazienti.

I RICONOSCIMENTI – Il dottor Tornincasa e il dottor De Stefano esprimono particolare riconoscenza all’ASL Napoli 2 Nord, alla direttrice generale, dottoressa Monica Vanni, e all’intero vertice strategico, per le opportunità offerte e gli strumenti messi a disposizione, che consentono ai professionisti di esprimere pienamente la propria professionalità e di dare risposte concrete ai bisogni dell’utenza afferente all’Azienda. Il ringraziamento comprende tutti i docenti, i presidenti, i moderatori e i partecipanti, che hanno contribuito al valore scientifico e umano dell’incontro. Un riconoscimento particolare è rivolto a GAVeCeLT e IVAS, che hanno concesso il patrocinio all’iniziativa. Gli organizzatori ne sottolineano il ruolo di precursori nella promozione di una cultura specialistica degli accessi vascolari. Attraverso la ricerca, la formazione e la condivisione di raccomandazioni e strumenti operativi, queste realtà hanno messo a disposizione dei professionisti impegnati nei PICC Team, nei Vascular Team e nei Servizi Accessi Vascolari di tutta Italia risorse preziose per la pratica quotidiana. Una visione che, come evidenziano gli organizzatori, ha favorito la standardizzazione delle procedure e la crescita di un’assistenza orientata alla sicurezza e alla qualità delle cure. Un riconoscimento speciale è dedicato al dottor Mauro Pittiruti, per il contributo scientifico e formativo che gli organizzatori considerano fondamentale nell’evoluzione degli accessi vascolari in Italia. Ne evidenziano il lavoro nello sviluppo e nella diffusione di protocolli e raccomandazioni per la scelta, l’impianto e la gestione dei dispositivi, insieme all’impegno nella formazione specialistica di medici e infermieri. Un percorso che ha offerto competenze e strumenti per avviare e potenziare i servizi nelle aziende sanitarie, collegando ricerca, crescita professionale e organizzazione dell’assistenza. Un contributo prezioso alla realizzazione dell’evento è stato assicurato da Asclepio, che ha curato la segreteria organizzativa. Il suo apporto ha dato concretezza al progetto formativo e favorito l’incontro tra professionisti ed eccellenze del settore, sostenendo una giornata nella quale organizzazione, scienza ed esperienza si sono incontrate al servizio della qualità delle cure.

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