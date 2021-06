AREA FLEREA – “In relazione a notizie relative a un presunto stop delle vaccinazioni per i minorenni, si chiarisce che il senso delle dichiarazioni pubblicate è questo: in assenza di certezze scientifiche, ai ragazzi della fascia tra i 12 e i 17 saranno somministrati solo vaccini sicuri, cioè Pfizer e non altri. Pertanto le vaccinazioni proseguono regolarmente e in piena sicurezza.” Lo fa sapere l’Unità di Crisi della Regione Campania confermando che le vaccinazioni per i giovani di età tra i 12 e i 17 anni proseguono con la somministrazione dei vaccini Pfizer.