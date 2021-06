MONTE DI PROCIDA – Nella cornice di AcquavivaLab sono state presentate ieri le iniziative culturali promosse dall’Amministrazione di Monte di Procida e gli eventi in programma a partire da questo mese. Le proposte hanno un forte carattere innovativo non solo in chiave culturale, ma anche di promozione del territorio e di coesione sociale, per riallacciare dopo la pandemia il territorio e la comunità attraverso iniziative che valorizzino il patrimonio culturale, storico e artistico locale. Svelato quindi il concept “amontediprocida”, nella doppia chiave del vivere pienamente esperienze “a monte di procida” e di “amo-monte di procida”, per l’amore che suscita un territorio affascinante e ricco di bellezze autentiche e uniche, interpretata nel logo che accompagnerà da ora in poi le attività di comunicazione culturale. Il concept trova inoltre espressione nella comunicazione digitale, con il nuovo portale www.amontediprocida.it che racconterà storia, cultura, enogastronomia, panorama, tradizioni ed eventi e le pagine social Facebook ed Instagram dedicate, in continuo aggiornamento con tutte le novità e le proposte del territorio.

IL PROGETTO – Prima occasione di utilizzo del brand è il progetto “Monte di Procida riparte dalla cultura”, lanciato con un bando pubblico a gennaio e che ha offerto alle associazioni culturali locali la possibilità di presentare progetti per valorizzare il territorio attraverso diverse forme di espressione artistica. Le proposte selezionate dalla commissione di valutazione daranno vita ad eventi ed iniziative sostenute economicamente dal Comune di Monte di Procida che si svolgeranno da giugno fino a dicembre 2021, con musica, cinema, danza, tradizioni, arti visive, teatro. Un percorso innovativo anche per l’approccio sperimentale e per le contaminazioni tra cultura, promozione del territorio, associazionismo, che si pone anche l’obiettivo di promuovere e consolidare la narrazione di Monte di Procida in vista del 2022, anno in cui Procida sarà Capitale italiana della Cultura con tutti i Campi Flegrei. Alla conferenza stampa moderata dalla Responsabile del settore cultura Bibiana Schiano di Cola sono intervenuti il Sindaco Peppe Pugliese, l’Assessore alla Cultura Gerarda Stella e il M° Antonio Colandrea, Coordinatore del progetto “Monte di Procida riparte dalla cultura”. Presenti, oltre alla stampa, le associazioni e gli attori coinvolti nella promozione del territorio.