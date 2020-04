POZZUOLI – «C’è gente che non riesce a capire l’emergenza, come quelli che appaiono nel video pubblicato da Cronaca Flegrea. Gente che non riesce a capire che riunirsi in gruppo è rischiosissimo. C’è gente che mette sotto ai piedi i sacrifici della stragrande maggioranza della popolazione. Siamo chiusi in casa da 33 giorni. E non ancora si sa quando le misure saranno realmente allentate. C’è gente che, nonostante intorno a noi continuino ad aumentare i contagiati e si faccia di tutto per non lasciare nessuno da solo, si sente imbattibile quasi in aria di sfida. A questa gente dico che le forze dell’ordine presto vi faranno visita. Per il resto dovreste solo vergognarvi!» Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia in riferimento a quanto accaduto oggi a Monterusciello, all’interno di un palazzo nei “600 alloggi”, e riportato da “Cronaca flegrea”. In un video vengono riprese scene di una “festa” con canti e balli e in una evidente e rischiosa condizione di assembramento.