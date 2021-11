NAPOLI – Poco prima dell’inizio del match Napoli-Lazio di domenica, un’emozionante coreografia laser 3D in omaggio a Diego Armando Maradona ha illuminato il campo da gioco dello stadio naoletano, ripercorrendo i momenti più iconici del numero 10. In risposta all’articolo de Le Figaro che ha definito la città di Napoli “terzo mondo d’Europa”, il calcio Napoli ha fortemente voluto che a realizzare gli effetti speciali fosse sì una grande azienda dal respiro internazionale e dalle collaborazioni di altissimo livello, ma che avesse la mente creativa e il cuore pulsante proprio nella città di Napoli. Ad occuparsi del progetto è stata infatti la Artech, guidata dal giovane Luca Toscano, che si è già fatta conoscere nel mondo per le sue capacità. (photo: Artech)

