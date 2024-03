La Madonna di Costantinopoli di Stanzione esposta al Museo Diocesano di Pozzuoli

POZZUOLI – Il dipinto “Madonna di Costantinopoli” di Massimo Stanzione, dopo il complesso restauro cui è stato sottoposto, sarà esposto a partire da oggi e fino al 30 giugno al Museo Diocesano di Pozzuoli. La Madonna è raffigurata da Stanzione, uno dei grandi protagonisti della pittura del Seicento italiano, come un’icona di derivazione orientale molto diffusa nell’Italia meridionale, il cui culto si afferma a Napoli a partire dalla peste del 1526. A recuperare la tela – dopo il ritrovamento in precario stato di conservazione nel 2021 nella chiesa della masseria di San Domenico a Soccavo – è stato il professor Giuseppe Porzio dell’Università di Napoli L’Orientale con le restauratrici di Studio Ermes e di Ambra restauri, in sinergia con l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Pozzuoli. La visita guidata sarà a cura dai ragazzi di Puteoli Sacra.