A Bacoli un convegno pubblico sul Reddito di cittadinanza e sulla sua abolizione

BACOLI – Si chiama “Reddito di cittadinanza: benefici apportati e conseguenze dell’abolizione” il convegno pubblico promosso dall’amministrazione comunale di Bacoli che si terrà sabato 23 marzo, alle ore 18:00, presso la Sala “Giuseppe Scotto di Luzio” del Palazzo dell’Ostrichina all’interno del Parco Borbonico del Fusaro. Un tema di stretta attualità che ha visto protagonista la città di Bacoli come esempio virtuoso di corretta applicazione della normativa riguardante i cosiddetti P.U.C., ossia i progetti di utilità collettiva, grazie ai quali i percettori di reddito di cittadinanza hanno impiegato le loro ore ed il proprio tempo al servizio della collettività. Con un duplice beneficio: cittadini pienamente inseriti nel contesto socio-economico e servizi utili al Comune. Al tempo stesso, saranno analizzati altresì gli effetti negativi conseguenti all’abolizione della legge che istituisce il reddito di cittadinanza.

I RELATORI – Tra i relatori ospiti dell’incontro pubblico, oltre alla partecipazione della vice-presidente del Senato della Repubblica Mariolina Castellone, dell’on. Antonio Caso e dell’ex ministro Nunzia Catalfo, ci sarà anche il prof. Pasquale Tridico, economista nonché Presidente dell’INPS dal 2019 al 2023, autore del libro “Governare l’economia per non essere governati dai mercati”. A moderare il dibattito, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Bacoli, Lucia Basciano, che ha istruito, insieme all’area dei servizi sociali, il procedimento riguardante i P.U.C. per i percettori di reddito di cittadinanza.