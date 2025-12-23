La lunga notte al mercato del pesce di Pozzuoli: si rinnova la tradizione

POZZUOLI – Si rinnova anche quest’anno la tradizionale “nottata” dell’antivigilia al mercato del pesce e della frutta di Pozzuoli. Nonostante la pioggia da questo pomeriggio in tanti stanno raggiungendo la struttura di via Fasano per ammirare l’esposizione del pescato locale e fare acquisti per il cenone della vigilia di Natale. Suggestivi sono i banchi apparecchiati con pesci, crostacei e frutti di mare. Folla anche al caratteristico angolo della frutta e verdura, mercato che sorge praticamente accanto a quello ittico.

LE PESCHERIE – Non solo mercato però: in città tutte le pescherie resteranno aperti per l’intera notte animando le strade e i quartieri, da Licola a Monterusciello. Una lunga maratona iniziata oggi e che terminerà solo nel tardo pomeriggio di domani per poi rinnovarsi nuovamente nella notte tra il 30 e il 31 dicembre per il cenone di Capodanno.