POZZUOLI – Poco fa la Giunta comunale di Pozzuoli ha approvato una delibera con la quale si propone al consiglio comunale di revocare l’appalto per il Rione Terra di Pozzuoli. L’atto sarà oggetto di discussione venerdì 5 agosto durante la prima assise consiliare. Dopo l’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Napoli sulle procedure per l’assegnazione del bando, la nuova amministrazione comunale ha quindi deciso di annullare la gara e di rimettere in discussione l’intera gestione.

NUOVO MODELLO – La “palla”, dunque, passerà al consiglio comunale che dovrà decidere, “alla luce della rinnovata valutazione degli interessi pubblici inerenti la gestione dell’antica rocca, all’individuazione di un diverso modello di governance per la gestione e valorizzazione culturale dell’intero compendio immobiliare del Rione Terra che, pur nella partecipazione e nel coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, dovrà garantire il mantenimento della governance in capo all’Amministrazione pubblica, escludendo l’ipotesi dell’affidamento ad un unico concessionario”. Inoltre, allo stesso tempo, il comune di Pozzuoli dovrà decidere un nuovo piano di gestione con mantenimento della governance in capo all’Ente pubblico.