BACOLI – Conto alla rovescia per la Processione di Sant’Anna, che attraverserà le strade di Bacoli. L’appuntamento è per domenica. Il corteo religioso manca dal 2019 nella città flegrea. Una tradizione identitaria che unisce tutti i bacolesi sparsi nel mondo. «Sono tre anni che Bacoli attende di poter abbracciare la sua Santa. Sono tre anni che attendiamo di abbracciarci come un’unica, grande famiglia. Avverrà domenica 7 agosto, la prima domenica di agosto, come da tradizione. Ringrazio il vescovo Gennaro Pascarella, il parroco Carmine Guida, il comitato, i portantini, sempre molto attenti a conservare e tramandare lo spirito più profondo di questi giorni», le parole del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

LA VIABILITA’ – Lo svolgimento della manifestazione religiosa comporterà inevitabilmente l’interruzione temporanea della circolazione veicolare su alcune arterie. I percorsi alternativi sono: d a Miseno/Miliscola in uscita da Bacoli : viale Olimpico direzione Fusaro – Cuma;

da Lucrino in entrata a Bacoli: via delle Terme Romane direzione Cappella – Torregaveta.