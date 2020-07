POZZUOLI – Blocchi con sacchi di cemento che sporgevano dal camion e sopra anche barre di legno, il tutto oltre le sponde, per un trasporto non consentito dalle norme nonostante il materiale fosse stato legato. Il mezzo ha attraversato il tunnel del Montecorvara, via Campana, Arco Felice mettendo a rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni.