GIUGLIANO – I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno arrestato per porto e detenzione abusiva di armi comuni da sparo e munizionamento Luigi Cante, 51enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti all’interno del complesso popolare “40 alloggi” di via Epitaffio dove era stata segnalata una persona che si aggirava nell’androne di un palazzo brandendo un fucile. Immediate le perquisizioni da parte dei militari che hanno setacciato le abitazioni della zona. Durante le operazioni – nell’abitazione del 51enne – i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola revolver calibro 12 marca “hopkins”, un fucile calibro 12 e 19 cartucce calibro 12. Le armi, che erano nascoste su un soppalco all’interno di un borsone, saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o delitti. L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.