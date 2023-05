La favola di Marco Di Lullo: dall’area flegrea alla conquista dello scudetto con il Napoli

LAGO PATRIA – Una favola, un sogno che si è avverato. E’ quella di Marco Di Lullo, 38 anni, fisioterapista e socio dello studio medico e fisioterapico “Idrokinetic” di Lago Patria, che si è laureato campione d’Italia con il Napoli di Spalletti. Nato a Scampia, Di Lullo nel 2009 è entrato a far parte della prima squadra azzurra come fisioterapista ufficiale dopo anni trascorsi al settore giovanile conquistando domenica scorsa lo scudetto. Un traguardo raggiunto dopo anni di sacrifici e massaggiando centinaia di muscoli, da Cavani a Lavezzi, fino ad arrivare a Osimhen e Kvara. Un anno fa, il 14 settembre scorso, ha dato alla luce lo studio medico di Lago Patria insieme ad altri due soci, il dottor Michele Ciccarelli, medico specialista in ortopedia e traumatologia e il dottor Fabio Pagnozzi, Co-Fonder ed amministratore delegato.