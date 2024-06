LA DENUNCIA/ «Vie di fuga ostacolate dalle auto, in viale Cappuccini nessun rispetto delle regole»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buonasera direttore, questa è la tanto criticata viale Cappuccini a Pozzuoli, che era chiusa per i lavori, di cui si è parlato anche sui principali programmi nazionali, che ci si poteva camminare solo passando sotto i balconi con il pericolo di avere qualche calcinaccio in testa. Ora hanno aperto in parte, in modo da avere un maggiore spazio per il deflusso delle persone in caso di nuovi eventi sismici pesanti e le persone che fanno? Subito ci parcheggiano le auto, è normale tutto ciò? E poi se la prendono con le istituzioni dicendo di essere abbandonati e aggrediscono la Protezione civile ? Come possiamo farci ascoltare dalle istituzioni se siamo i primi a non rispettare le regole? Via Napoli ha un problema con i parcheggi è vero ma questo è assurdo». Ludovica S.