Lotta agli scarafaggi a Monte di Procida: programmati due trattamenti sul territorio

MONTE DI PROCIDA – Nelle giornate di domani e di lunedì, a partire dalle ore 23:00, sarà effettuato il trattamento di deblattizzazione sul territorio comunale di Monte di Procida. Lo fa sapere il Comune in un avviso rivolto alla cittadinanza.

L’intervento sarà effettuato da personale specializzato, con l’ausilio di automezzi e attrezzature idonee, trattando gli impianti fognari della rete fognaria urbana. I prodotti utilizzati, a base di Piretroidi di sintesi, in formulazioni a basso impatto ambientale, sono registrati e autorizzati dal Ministero della Salute. Durante l’intervento si raccomanda possibilmente di: evitare l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti; mettere al riparo animali domestici e da compagnia; chiudere finestre e balconi, in modo da prevenire contatti accidentali con la soluzione insetticida nebulizzata durante l’esecuzione dell’intervento.