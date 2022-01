POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, vorrei segnalare uno degli episodi delinquenziali che avvengono a Monterusciello. Ieri sera, verso le 20.45, dei ladri hanno preso una borsa che stava in macchina della mia fidanzata. E’ successo in via Monterusciello nei pressi del bar Grajales. Come potete vedere dalla fotografia, hanno sfondato entrambi i vetri dei finestrini ed hanno portato via la borsa. Oltre al furto, ora dobbiamo fare i conti con i danni arrecati all’automobile». (Sandro)