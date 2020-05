RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Sono Monica Brandi, scrivo per me e per tutti i miei colleghi di corso, inizio andando indietro di oltre un anno fa: io e i mie colleghi di corso ci scrivemmo ad un corso per acquisire la preparazione per diventare O.S.S., finalmente a febbraio del 2020 eravamo pronti per poter ottenere l’attestato per iniziare il nostro percorso lavorativo ma purtroppo la grave crisi virale è entrata a gamba tesa nella vita di tutti noi e oggi noi futuri sanitari ci sentiamo gambizzati. A tutt’oggi non sembra ci siano proposte e/o bozze di proposte per poter permettere di eseguire l’esame online com’è avvenuto per il Veneto e Emilia Romagna. Con questa mia spero di aver fatto cosa gradita a rendervi edotti affinché ci sia una scossa per poter avviare un progetto per accelerare la prova finale anche di noi futuri O.S.S del sud.