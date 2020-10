RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Almeno voi se potete aiutarci, ci fate un piacere perché non se ne può più. Sono due settimane che sto in casa con le mie sorelle che sono positive al Covid-19 e non hanno mandato nessuno per farci fare un tampone a me mia mamma e mio padre, come si deve fare ? Io sono incinta di 9 settimane non so cosa devo fare come muovermi, ma cosa aspettano che scendiamo da casa e facciamo strage? Noi siamo coscienti siamo umani e non abbiamo fatto una cosa del genere come tante altre persone asintomatiche, ma vorremmo un aiuto, vorremmo almeno che ci sia fatto il tampone, a me soprattutto che sono in attesa. (Emanuele)