RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile direttore, siamo i ragazzi di via Tosi a Monterusciello. Siamo quelli che qualche tempo fa abbiamo denunciato l’abbandono del nostro campetto di calcio. Dopo il nostro appello ancora una volta il comune di Pozzuoli non ha mosso un dito e noi per togliere le erbacce e ridare dignità a questa area abbiamo fatto una colletta per chiamare un giardiniere. Così con questa situazione ragazzi come me che non stanno lavorando hanno cacciato dei soldi visto che il comune se ne sbatte» (Mario R.)