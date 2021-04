BACOLI – Seicentosedici persone vaccinate in un solo giorno. Esulta il sindaco di Bacoli dopo aver appreso i dati relativi alla giornata di sabato, che ha fatto segnare il maggior numero di vaccinazioni da gennaio a oggi. Un lavoro condotto giorno e notte dallo staff sanitario dell’Asl Napoli 2 Nord, Protezione Civile, comune, volontari e dallo stesso primo cittadino insieme al consigliere comunale Mario Di Bonito, responsabile per la gestione dell’emergenza covid.

LA FELICITA’ – «Oggi abbiamo superato ogni record. In un solo giorno, al Real Sito Borbonico del Fusaro, sono state vaccinate 616 persone. -ha scritto il sindaco Josi Della Ragione che nella notte ha postato una stories che lo ritrae con Di Bonito- È un risultato fantastico, che ci dà grande speranza. Sono anziani, fragili. Sono tra coloro che, se contagiati, avrebbero avuto maggiori probabilità di finire in terapia intensiva» sottolineando il risultato«Sembrava un’impresa impossibile. Ma in poche settimane siamo passati da qualche decina di vaccini, ad oltre seicento in un solo giorno. Dobbiamo continuare così».