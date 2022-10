POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Sabato sera 1 ottobre, una gattina di colonia è stata investita in via Vincenzo Barletta, una traversa alle spalle di corso Umberto I, via Napoli, una traversa dove alcuni automobilisti, scooteristi e ciclisti percorrono a velocità sostenuta, parliamo di una traversa con alta densità abitativa. Da cittadini CIVILI abbiamo chiamato il comando della polizia locale per far intervenire il servizio di smaltimento, dopo svariati tentativi gli stessi hanno risposto dicendoci che avrebbero risolto…Ci hanno detto di lasciare il gatto in un cartone posizionato su un aiuola del lungomare Pertini. Quindi chiusa in un cartone, attendiamo…Bene, oggi 3 ottobre ore 12:30 la gattina è ancora lì, in barba a tutte le leggi vigenti sull’igiene pubblica ed emergenze sanitarie. Abbiamo chiamato e richiamato, atteso, sollecitato, ma NULLA, il corpo di quella povera bestiola è ancora lì.

VERGOGNA!» (Giulia D.)