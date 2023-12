La Combriccola Campana, il fenomeno social fa tappa a Bacoli

BACOLI – La “Combriccola Campana” ha fatto tappa a Bacoli e ha visitato la Casina Vanvitelliana. Il gruppo di amici, ormai noto per la sua espansione in poco tempo e la sua trasformazione in una vera e propria comitiva, si è organizzato per stare ancora insieme e ammirare le bellezze del Parco Borbonico sito al Fusaro nella giornata di domenica 10 dicembre. La comitiva di amici nacque nell’ottobre del 2021 per volere di Roberto Di Nuzzo e lo scopo era principalmente quello di non far sentire sole le persone e dare una maggiore importanza alle relazioni personali, quelle dal vivo. Il fenomeno della Combriccola Campana è saltato all’occhio non solo per il motivo solidale ma anche grazie ai tanti eventi che l’ideatore, Di Nuzzo appunto, ha organizzato per Napoli e zone limitrofe. «Con la Combriccola Campana siamo stati a Bacoli a visitare la Casina Vanvitelliana. Abbiamo organizzato questo incontro tra amici e ci siamo divertiti tutti insieme – fa sapere Di Nuzzo – Inoltre, visto che si avvicinano le feste natalizie, se c’è qualcuno che non vuole stare da solo può aggregarsi a noi e passare qualche momento di spensieratezza. La stessa cosa vale per chi, ad esempio, è fuori Napoli e in questo periodo torna ma non ha amici con cui passare le feste. Chi è interessato può contattarci tramite la nostra pagina Facebook».