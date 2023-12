CALCIO/ Vince solo la Puteolana 1902, cadono Rione Terra Sibilla e Afrograd, pari per il Monte Calcio

CALCIO – Una vittoria, un pareggio e due sconfitte: è questo il bilancio delle squadre flegree impegnate nella quindicesima giornata del girone A del campionato di Eccellenza Campania. Sorride solo la Puteolana che ha battuto il Savoia, mentre masticano amaro Afrograd e Rione Terra Sibilla sconfitte. Pari per il Monte Calcio.

PUTEOLANA 1902 – La Puteolana vince una gara intensa in casa contro un buon Savoia che aveva chiuso in vantaggio la prima frazione. Nella seconda fase di gara i granata di De Michele la ribaltano grazie a due penalty, il primo trasformato dal neo acquisto (si tratta di un ritorno) Orazio Grezio ed il secondo trasformato dal gioiellino Fabio Laringe. I puteolani con questa vittoria riscattano lo stop esterno di Ercolano e rafforzano la loro posizione per i play off.

MONTE CALCIO – Pari amaro per il Monte Calcio che in vantaggio a metà primo tempo con un gol di Di Lorenzo, ha subito la rete del pareggio sul finale di gara da parte del Nola. Nulla è compromesso per i flegrei in classifica, ma è certo che se vogliono restare agganciati al treno play off devono trovare continuità di risultato.

AFROGRAD – Sconfitta interna per gli uomini allenati da mister Platone che, passati in vantaggio, non sono stati capace di arginare la rimonta dell’Albanova che si è portato in vantaggio nella ripresa fino al 3 – 1, utile solo a rendere il passivo meno pesante. I quartesi devono ricominciare a fare punti il prima possibile se non voglio vedere complicare le chance salvezza.

RIONE TERRA SIBILLA – Che la trasferta di Forio fosse una gara complicata lo si sapeva, ma per il Rione Terra Sibilla la gara di sabato ha avuto un inizio shock con i padroni di casa in vantaggio di due reti dopo soli 14 minuti di gioco. Da quel momento la gara è stata poi assolutamente equilibrata con gli isolani che hanno sfiorato la terza rete ed il Rione Terra vicino molte volte a riaprire la gara. La rete del finale 2- 1 di Sandomenico è arrivata oltre il 90′ utile solo a modificare il tabellino.

CLASSIFICA – Ecco la classifica del girone dopo la quindicesima giornata: Real Acerrana 36, Pompei 26, Nola 25, Puteolana 1902 25, Albanova 24, Monte Calcio 23, Afragolese, Savoia e Ercolanese 21, Castel Volturno e Mariglianese 19, Capri 18, Forio 15, Afrograd 11, Pomigliano 7, Rione Terra Sibilla 6, Real Aversa 5, Casoria escluso dal campionato

PROSSIMO TURNO

ALBANOVA CALCIO-MONTECALCIO

CASTEL VOLTURNO-QUARTO AFROGRAD

FC POMPEI-REAL ACERRANA 1926

NOLA 1925-MARIGLIANESE

REAL FORIO 2014–POMIGLIANO

RIONE TERRA SIBILLA -PUTEOLANA 1902

SAVOIA 1908 SSD-AFRAGOLESE

ERCOLANESE 1924-CASORIA CALCIO 2023

Riposa REAL AVERSA 1925