BACOLI – Un regolamento comunale contro i maltrattamenti sugli animali. La città di Bacoli è pronta a comminare pene severe nei confronti di chi fa del male agli amici a quattro zampe. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione annuncia l’approvazione del regolamento in commissione. «La nostra città non ne aveva mai avuto uno. È un importante risultato sociale per la nostra terra. L’ultimo passo resta l’approvazione in Consiglio Comunale. Sarà così più semplice sanzionare chi maltratta gli animali, chi li abbandona. Sono loro le vere “bestie”. Non vi daremo tregua», afferma il primo cittadino di Bacoli.