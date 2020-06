POZZUOLI – Scatta il divieto di transito e di sosta in via Tripergola a partire dalla mezzanotte di lunedì 29 giugno al 15 luglio prossimo. Il dispositivo, temporaneo e provvisorio, di circolazione sarà in vigore per 15 giorni ed assicurerà la viabilità ai soli residenti. Nel corso di queste due settimane si provvederà alla sostituzione di una condotta fognaria.