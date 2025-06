La base NSA di Napoli e la città di Pozzuoli rafforzano la loro partnership

POZZUOLI – I vertici della base US Naval Support Activity (NSA) di Napoli e del Comune di Pozzuoli si sono incontrati ieri per un pranzo di lavoro volto a rafforzare la collaborazione e a discutere iniziative a beneficio della comunità. L’evento, svoltosi a Pozzuoli, sottolinea il costante impegno nel promuovere relazioni positive tra il personale militare della NSA di Napoli e i cittadini italiani. All’incontro hanno partecipato il Comandante della NSA di Napoli, Capitano di Vascello John Randazzo, il Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, alti funzionari di entrambe le istituzioni e rappresentanti delle forze dell’ordine locali. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare un vigneto puteolano, approfittando dell’occasione per un costruttivo scambio di idee. “Questo incontro rafforza il nostro solido legame con la comunità di Pozzuoli e ci permette di affrontare temi di reciproco interesse,” ha dichiarato Randazzo. “La collaborazione è fondamentale per supportare le famiglie del nostro personale.”

I TEMI – Le discussioni si sono concentrate su Carney Park, un’area ricreativa ad uso del personale militare statunitense situata a Pozzuoli, sull’approvvigionamento idrico delle piscine del parco, sul supporto delle forze dell’ordine in occasione della festa del 4 luglio che si terrà nel parco, e sul fenomeno del bradisismo attualmente in corso a Pozzuoli. Considerato che circa l’80% del personale militare americano di stanza a Napoli risiede al di fuori della base, lo scambio culturale con la comunità italiana è parte integrante della vita quotidiana. “La presenza della Marina statunitense a Pozzuoli è un elemento fondamentale per la nostra comunità. La comunicazione trasparente e la collaborazione che ci offrono sono essenziali per affrontare insieme le sfide comuni. Siamo lieti di poter continuare questa proficua partnership,” ha affermato Manzoni. A coronamento dell’evento, l’NSA di Napoli ha donato dei fermacarte con il proprio logo al Sindaco e ai rappresentanti delle forze dell’ordine presenti, ribadendo il proprio impegno per una futura e sempre più stretta collaborazione.

LE FOTO